Grande Fratello Vip | Sofia Giaele De Donà vede le foto del marito Brad con altre donne | “Ma la fede? E quella è la mia migliore amica!”

(Di martedì 1 novembre 2022) “La scorsa puntata ti avevo messo una pulce nell’orecchio su tuo, te lo ricordi?”. Ha esordito così Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri 31 ottobre, parlando conDeriguardo alford Beck, imprenditore ed ingegnere aerospaziale. Durante la settimana appena trascorsa, la concorrente delVip7 si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belén Rodriguez. “A me dà fastidio che mionon si sia mai esposto, avrei preferito che fosse venuto qui a dirmi che mi sto comportando male con Antonino”, aveva rivelato lei nel confessionale. Quindi ieri il conduttore del reality di Canale 5 ha mostrato in diretta su Canale 5 le fatidiche immagini di ...

Ascolti del 31 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction Sopravvissuti è stata vista da una media di 2.453.000 spettatori pari al 15,2% di share. Su Canale5Vip 2.395.000 (20,3%). Su Rai2 l'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile 1.655.000 (11,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 881.000 (6,6%). Su Italia1 Killer Elite 937.000 (5,7%).