Bonelli | ”Il decreto del Governo non è per i rave | si vuole punire il dissenso di chi occupa le università o le scuole”

(Di martedì 1 novembre 2022) “Ildelnon c’entra niente con i, verrà punito con una pena a massimo sei anni chi si renderà responsabile dire spazi pubblici e privati. Pensate che per il reato di corruzione o disastro, cioè crollo di costruzioni sono previste pene tra i cinque e i sei anni, siildi chileo le. O chi per esempioterreni inquinati per richiamare lo Stato alle sue responsabilità”. Dopo l’alleato Nicola Fratoianni, anche Angelo, portavoce di Europa Verde, si unisce al coro di critiche contro le misure introdotte dalcontro iparty L'articolo proviene da Il Fatto ...

Non meno forte è la presa di posizione del verde Angelo: 'Ho studiato attentamente la ... Critiche anche da Più Europa: 'Ildel governo sui rave party, una volta letto il testo, ha ...rave, opposizione all'attacco Opposizione contro la stretta del governo sui rave, messa a ...in una nota il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo...Dall’opposizione sono scattate le critiche al governo per la nuova norma anti rave, descritta come “liberticida e fascista” e ...(Adnkronos) - Opposizione contro la stretta del governo sui rave, messa a punto dopo il caso del raduno di Modena, che introduce una nuova fattispecie di reato, inserendo nel codice penale l’articolo ...