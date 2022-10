Verstappen cannibale anche in Messico | Hamilton recrimina Ferrari nell’anonimato più totale

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) C’è poco da dire, budget cap o meno, penalità giuste o sbagliate, fortuna o sfortuna. Se in una sola stagione vinci quattordici gare (più le due di Perez) sulle venti fin qui disputate, ci si può solo alzare in piedi e applaudire. Maxfa 14 dopo aver fatto tredici, diventa il più vincente di sempre in una singola stagione di F1, dominainin una gara – va detto – abbastanza piatta – e doppia tutti tranne Mercedes e. Gestione perfetta della Red Bull, che non si scompone dinnanzi ai tentativi didi provare a stravolgere la propria strategia passando sulle hard, e fa fruttare molto bene le medie a disposizione. Una sola sosta senza montare le gomme bi: un piccolo capolavoro, reso più facile dalla perfezione raggiunta dalla vettura del team ...