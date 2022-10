Francesco Boccia | chi è la moglie Nunzia De Girolamo | età | carriera | vita privata | figli | e Instagram

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento con Oggi è un altro giorno! Anche in questo pomeriggio di festa, a partire dalle 14 su Rai 1, Serena Bortone torna a fare compagnia ai propri affezionati telespettatori! Come di consueto, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio! Tra di loro anche, ma conosciamo meglio la sua dolce metàDeDe: la biografiaDeè nata a Benevento il 10 ottobre del 1975,a di Nicola De(direttore del Consorzio agrario locale), ed è un avvocato, politica e personaggio televisivo. Dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. ...

BarlettaViva

Papaha preferito evitare le stigmatizzazioni ma alla vigilia, incontrando i ragazzi di Azione Cattolica, ha girato il ragionamento in positivo, esortando a un impegno serio e profondo, ...Un altro tema sollevato in diversi interventi è quello dell'autonomia differenziata: se il Nord (Piero Fassino) è a favore, il Sud (e Provenzano) per niente. - - L'onorevole Francesco Boccia in visita al Prefetto della BAT Rossana Riflesso La Regione Lombardia, tra il settembre 2020 e il marzo 2021, ha avuto una sua commissione d’inchiesta sul Covid ...Come tutte le settimane, anche oggi lunedì 31 ottobre , riprende la programmazione di Oggi è un altro giorno , talk condotto da ...