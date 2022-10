LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Cina indemoniata alle parallele | Luo 14 900! Italia in serata

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: USA PROMOSSI, CAREY SI SALVA IN VOLATA. BRAVA DERWAEL LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: ROMANIA SENZA SQUADRA, GLI USA DOMINANO LA PRIMA GIORNATA LA CRONACA DI TERZA E QUARTA SUDDIVISIONE: L’AUSTRALIA SI INSERISCE, SQUILLO DI YEO AL VOLTEGGIO 15.02 Lasi inserisce in seconda posizione con 162.064 grazie a una superba rotazione finaleparle, ma accusano cinque punti di ritardo dagli USA (167.263). Il Canada è terzo con 159.661. 15.01 Yushan Ou si inserisce in terza posizione nell’all-around con 54.466, Ellie Black è quarta con 54.131. 15.00 Xijing Tang chiude quantomeno con uno scatto d’orgoglio: 14.333 (6.1), ma per la regola dei passaporti sarà fuori dalla finale visto che Luo e Wei hanno fatto ...

