Lecce-Juventus | proteste per il fallo di Miretti e il mancato rosso

(Di sabato 29 ottobre 2022) E’ in corso la 12esima giornata del campionato di campo di Serie A. Il turno si è aperto con il grande successo del Napoli contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti è inarrestabile e si è confermata la principale condidata alla vittoria dello scudetto. Nel secondo match in campo. La partita non si è sbloccata nei primi 45 minuti, poche occasioni da gol di una parte e dall’altra. I padroni di casa hanni protestato tantissimo per un episodio dopo pochi minuti. Bruttodisu Oudin, il piede del calciatore dellaè a martello. Il provvedimento dell’arbitro è stato in cartellino giallo. L'articolo CalcioWeb.

Pagelle e tabellino del primo tempo di, match valido per il 12esimo turno di Serie A: i voti di Calciomercato.it Juan Cuadrado©LaPresseLECCE Falcone: 6Baschirotto: 6Pongracic: 6Gendrey:6Gallo:6Blin: 6Hjulmand: 6.5Gonzalez: ...a caccia della terza vittoria di fila in campionato per consolarsi dalla recente eliminazione dalla Champions League . I bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al(fischio d'...Lecce-Juventus: dove vederla in TV La diretta TV di Lecce-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La sfida avrà inizio oggi 29 ottobre alle ore 18.00. Ricordiamo, inoltre, che la partita Lecce-J ...Termina a reti bianche il primo tempo tra Lecce e Juventus allo stadio Via del Mare. La prima frazione di gioco si è disputata in un clima arroventato tra due squadre che hanno lottato ...