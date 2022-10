Il Sannio Quotidiano

... il Presidente di Abi Antonio Patuelli , ildella Banca d'Italia Ignazio Visco ed il ... per certi versi, ben più complesso : alla pandemia si è aggiunto il conflitto in, il ...... le sanzioni inflitte alla Russia per aver attaccato l', hanno provocato una reazione di ... In aiuto del nuovo governo arriva ildel Piemonte Alberto Cirio , anche lui di Forza ... Ucraina: governatore, ‘avanzata nel Luhansk non va veloce come vorremmo’ Kiev, 28 ott. (Adnkronos) – L’avanzata delle forze di terra ucraine nella regione orientale di Luhansk è rallentata dal tempo, da “migliaia” di riservisti mobilitati e dalla feroce resistenza russa. L ...Napoli. Manifestazione per la pace in Ucraina: migliaia di giovani in Piazza del Plebiscito. E la città diventa un parcheggio di bus.