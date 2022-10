“Perché Marco Bellavia non è in studio” GF Vip 7 | il motivo e il pubblico si avvelena

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è stato uno dei protagonisti di questa prima parte del GF Vip 7. Suo malgrado peròvittima di una serie di brutti episodi che lo hanno poi portato alla decisione di auto squalificarsi dal reality show. Se ne è parlato per giorni del suo abbandono e due suoi ex coinquilini sono stati eliminati a furor di popolo per il loro atteggiamento. Poi, dopo qualche settimana di silenzio, ha raggiunto Alfonso Signorini nellodel GF Vip 7. Lìha avuto modo di confrontarsi con Ginevra Lamborghini, che gli ha chiesto di abbracciarlo per poi scusarsi con tutte le persone che si sono immedesimate in lui; Giovanni Ciacci, che gli ha chiesto perdono per non avergli creduto ““preso dal gioco”. Leggi anche: “Dovete uscire dalla ...