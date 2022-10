Highlights Medvedev-Sinner 6-4 6-2 | quarti di finale Atp Vienna 2022 VIDEO

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilcon glidi6-4 6-2, incontro valevole per ididel torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’altoatesino non è in perfette condizioni fisiche ma il russo è impressionante nel rendimento al servizio ed in difesa. Alla fine sono tre i break a fare la differenza (uno nel primo e due nel secondo set) in un match mai in discussione per il numero quattro del mondo. Di seguito ilcon gli scambi più emozionanti ed i momenti più significativi della partita. SportFace.

Eurosport IT

... dagli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz al serbo Novak Djokovic, dal russo Daniilal ... Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti,e contenuti ...... anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Sinner e. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e li accompagnerà con news, approfondimenti edal ... Live Daniil Medvedev - Jannik Sinner - ATP, Vienna: Punteggi & Highlights Tennis - 28/10/2022 Dopo settimane di attesa il numero uno azzurro Jannik Sinner è tornato in campo questa settimana, impegnato nel torneo Atp di Vienna. L'azzurro ha vissuto un 2022 condizionato da vari problemi, a part ...Under Xi's strong leadership, China has made remarkable achievements of development in the past decade, said Jorge Bom Jesus, president of the Movement for the Liberation of Sao Tome and ...