L’emendamento salva-Superlega resiste nella legge sullo Sport | Tebas | «Colpa di Florentino»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dei tre emendamenti allaspagnola in via di approvazione che avrebbero portato la Liga allo sciopero totale ne è rimasto vivo solo uno: quello che garantisce una sorta di “impunità” ai giocatori che finissero a giocare per la. Il Presidente della Liga Javierdice che èdiPerez e del Real Madrid. I club della Liga hanno tenuto un incontro per rivalutare la situazione dopo che la Commissione Cultura eche si è svolta martedì al Congresso ha approvato due dei tre emendamenti venendo incontro alle richieste del calcio. In generale, ha detto, “siamo moderatamente soddistatti”. All’incontro hanno partecipato Real Madrid, Barcellona e Athletic, i tre club che non hanno mai ...