Varianti Omicron | Cavaleri Ema | “Cerberus e BQ 1 dominanti a novembre Resiste meglio ai monoclonali attualmente disponibili”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nelle prossime settimane, l’Ema prevede “una nuova ondata” di casi Covid “legata a nuove sottodi”. La pandemia, insomma, “non è ancora finita”, avvisa il responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali, Marco. “Oggi4 e 5 sono ancorain Europa, ma nuove sotto, nate daBA.2 e BA.5, stanno emergendo in diverse parti del mondo”, ha spiegatodurante un briefing. “La scorsa settimana una delle nuove sottodi, chiamata BQ.1, è stata identificata in almeno 5 Paesi dell’Ue e dello Spazio economico europeo. Secondo l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie”, questo mutante “e il suo ...

Il 100% dei nuovi positivi sono tutti casi di variante5 anche se abbiamo individuato un paio di nuoveche però al momento non ci preoccupano'. ...'Al momento non è noto se BQ.1', con il suo sottolignaggio BQ.1.1 Cerberus sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto aBA.4 e BA.5. Quello che però già si sa è che ha ..."Nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata" di casi Covid "legata a nuove sottovarianti di Omicron. La pandemia non è ancora finita". Lo ha detto il responsabile della strategia vaccinale d ...La pandemia non è ancora finita e una nuova ondata è attesa nelle prossime settimane, guidata dalle nuove sottovarianti di Omicron. A tracciare il quadro è Marco Cavaleri… Leggi ...