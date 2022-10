Al cinema Il talento di Mr Crocodile | coccodrillo canterino con la voce di Luigi Strangis

Circuito Cinema Genova

Leggi Anche Luigi Strangis, voglia di libertà: 'Ognuno deve poter essere quello che vuole' La storia è quella della famiglia Primm che, quando si trasferisce a New York, deve fronteggiare le fatiche ......aver presentato alla Festa deldi Roma i primi episodi della serie Prime Video che lo vede protagonista proprio con il personaggio di Posaman, Lillo Petrolo è pronto a giudicare ildei ... IL TALENTO DI MR. CROCODILE (LYLE, LYLE, CROCODILE) In occasione dell'uscita al cinema della fiaba musical Il talento di Mr. Crocodile, abbiamo incontrato in due interviste video la voce italiana del protagonista, Luigi Strangis, e il coregista del fil ...In occasione dell'uscita al cinema della fiaba musical Il talento di Mr. Crocodile, abbiamo incontrato in due interviste video la voce italiana del protagonista, Luigi Strangis, e il coregista del fil ...