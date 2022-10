La Gazzetta dello Sport

Finalmente, Romelu Lukaku è vicinissimo a tornare tra i convocati. Lolo stesso Simonealla vigilia di Inter - Viktoria Plzen: "È pronto". Stesso discorso per Roberto Gagliardini, mentre Marcelo Brozovic "Lavora per rientrare". Poi l'allenatore parla ...Nell'Interrilancia Bastoni al posto di Acerbi eCalhanoglu in mezzo insieme a Barella e Mkhitaryan , con Asllani in panchina. In porta sempre Onana, mentre Lukaku dovrebbe rientrare ... Inzaghi conferma: "Lukaku è pronto. Contro il Viktoria Plzen una grande occasione" Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della gara contro il Viktoria Plzen di Champions League Alessandro De Felice Con il recupero di Lukaku, Simone Inzaghi avrà a disposizione ...Riecco Romelu Lukaku. Lautaro è in un momento magico, Dzeko resta un elemento di sicuro affidamento, ma tutti - da Inzaghi ai tifosi interisti - attendono con ansia il ritorno in campo ...