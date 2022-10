Ictus | quante forme esistono e come sono cambiate le cure

(Di martedì 25 ottobre 2022) Debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare o comprendere (afasia), muovere con minor forza un braccio, una gamba o entrambi, vista sdoppiata o campo visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, insorgenza di uno stato confusionale, non riuscire a coordinare i movimenti né stare in equilibrio: questi sintomi posindicare che si potrebbe essere di fronte ad uncerebrale. Ed occorre agire. “Minutes can save lives”: “una persona su quattro verrà colpita danel corso della propria vita, ma ogni minuto è prezioso”. Questo è l’obiettivo della World Stroke Organization per l’edizione 2022 della Giornata Mondiale contro l’Cerebrale che,ogni anno, si celebra il 29 ottobre. “Se compare dunque anche uno solo dei sintomi precedentemente illustrati, è ...

TrevisoToday

Andrea Vianello/ "parole non dette, mia moglie importante perché.." Parlando proprio dell'ha aggiunto:'fa ancora molta paura. E invece si può prevenire e curare, se non guarire. E ...Andrea Vianello/ "parole non dette, mia moglie importante perché.." La loro vita è stata scossa quando il conduttore è stato colpito da un. 'Ero in casa, avevo appena fatto ... Noci, un toccasana per la salute: prevengono infarti, ictus, aiutano la funzione erettile Il cambio dell’ora può essere dannoso per la nostra salute Sentendo la parole degli esperti, sì. Infatti, il nostro corpo a ogni spostamento delle lancette risente della cosa, in quanto è come se viv ...Uomini e donne sotto «stress cronico» corrono un rischio significativamente maggiore di morire a causa del cancro: lo rivela un nuovo studio. La scoperta proviene da un'analisi ...