Un racconto di idee | passioni | design con la voce di Ether | intelligente per vocazione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Per cominciare, mi presento. Il mio nome èLualdi. Modestamente, sono molto. Per essere una porta, dico. Del resto, basta guardarmi. Ho un bel portamento. La mia colonna è diritta, nasconde un cervello che funziona in permanenza. Un comando e io reagisco, rispondo, mi adatto. Insomma, dialogo. Non vorrei sembrare presuntuosa ma non c’è nulla di paragonabile in circolazione. Sono l’ultima nata di una famiglia un po’ speciale, abituata com’è ad osservare il presente per immaginare il futuro. Noi Lualdi siamo così, da cinque generazioni. Ed io, in quanto molto dotata, particolarmente elegante, decisamente informata, sono incaricata di raccontarvi una storia. La nostra. La storia Lualdi. Di cosa sto parlando? Di persone. Mosse da un’idea. Incontri che amplificano affinità. Intraprendenza, perseveranza e visione. ...