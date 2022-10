BCC | Amedeo Manzo e l’iniziativa per gli aiuti sul pagamento delle bollette

(Di lunedì 24 ottobre 2022), Presidente della BCC di Campania e Calabria, ha spiegato in un’intervista a Il Mattino i risultati dellanciata in estate contro il caro-Nell’intervista rilasciata, il Presidente della BCC di Campania e Calabria, traccia un primo bilancio sulla misura che, come spiegato in quella occasione, è “tendente a finanziare la differenza tra la bolletta ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Videoinformazioni

... a partire dal presidente dell'Unione industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci ed il presidente delladi NapoliManzo per continuare con Pierluigi e Massimo Petrone, il presidente del ...Da segnalare, tra i tanti partner che hanno aderito al progetto:Napoli , autorevolmente rappresentato all'evento dal PresidenteManzo , Studio Legale De Dominicis " Ferrara Dentice , ... Bcc Napoli e Bocconi insieme per il futuro del mezzogiorno La resa dei conti si conclude stasera con la quarta e ultima puntata, in onda alle 21.45 circa su Canale 5. La vacanza prolungata dei due scrocconi si conclude negli Stati Uniti, in due tra le città p ...La resa dei conti si conclude stasera con la quarta e ultima puntata, in onda alle 21.45 circa su Canale 5. La vacanza prolungata dei due scrocconi si conclude negli Stati Uniti, in due tra le città p ...