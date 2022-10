DIRETTA MotoGP | GP Malesia 2022 LIVE | Bagnaia lavora sul passo con gomme usate in FP4

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.52 Caduta di Marquez all’ultima curva, mentre stava completando un giro davvero molto buono alle spalle della Suzuki di Rins. Scivolata senza conseguenze per lo spagnolo della Honda, a poche decine di metri dall’ingresso della pit-lane. 8.50 Quartararo rientra in pista con la Yamaha, ma continua ad evidenziare perlomeno un fastidio alla mano sinistra dopo la caduta. 8.48torna ai box al termine di un long-run davvero convincente. Marquez adesso sta effettuando un programma di lavoro simile a quello di Pecco e gira in 2’00?6 con. 8.46 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 72 M. BEZZECCHI 1:59.925 2 23 E. BASTIANINI +0.071 3 89 J. MARTIN +0.096 4 63 F.+0.372 5 21 F. ...

: FP4, SI COMINCIA! Laoggi, sabato 22 ottobre, vede iniziare le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2022 sul circuito di Sepang , con la quarta sessione di prove ...Tutte le sessioni saranno visibili insu Sky Sport(canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, le qualifiche saranno visibili anche in differita su TV8. Qualifiche in...A Sepang si definisce la griglia di partenza del Gp di domenica. Il pilota della Ducati a caccia di uno dei due posti per giocarsi la pole ...LIVE - MotoGP: segui in diretta le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2022 a partire dalle ore 9:05 a Sepang.