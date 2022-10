GF Vip | stop al doppio appuntamento settimanale e durata dell’edizione | finale da record?

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nei giorni scorsi era trapelata la notizia secondo la quale il GF Vip 7, dal prossimo 10 novembre, avrebbe rinunciato alper andare in onda solo di lunedì. Il motivo sarebbe legato alla programmazione Rai che schiererà i Mondiali di calcio contro i quali l’azienda Mediaset non avrebbe intenzione di competere. GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GF, quando riprenderà il doppio appuntamento La notizia dellodel doppio appuntamento settimanale del GF, avanzata da Novella 2000 , è stata confermata in queste ore a Casa Pipol dal ...Non c'è guida turistica su Napoli che non ne faccia menzione, buongustai edi ogni nazionalità la frequentano. Eppure da oggi l'Antica Pizzeria Brandi è chiusa per ordine ...hanno decretato lo...E' un locale censito da tutte le guide turistiche su Napoli, frequentato da vip e buongustai di ogni nazionalità. Qui, secondo la tradizione, nel 1889 fu inventata la pizza Margherita, come ricorda un ...Gf Vip 7: Marco Bellavia è tornato nella Casa di Cinecittà per un confronto con i suoi ex coinquilini: "Mi sono portato via solo il dolore".