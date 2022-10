Oroscopo di Paolo Fox del giorno 21 ottobre 2022 | tutti i segni fortunati | uno in particolare avrà una bella sorpresa

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cosa dicono le stelle per la giornata di venerdì 21? Scopriamolo insieme alle previsioni diFox. 1. ArieteLa vostra dolce metà sta cercando di riprendersi i suoi spazi ed è arrivato per voi il momento di capire che non siete i soli a dover decidere. Anche se state guadagnando bene, nulla vi viene regalato. 2. ToroLa presenza di Plutone nel vostro segno vi consentirà di agire con rapidità e prontezza mentale in qualsiasi situazione vi troverete. 3. GemelliSollecitati dalla Luna e da Marte oggi sarete piuttosto irritati. Siete ormai stanchi di combattere con gli imprevisti e i malintesi, tanto che avete voglia di mandare tutto all’aria e di ricominciare da capo. 4. CancroRisolvere i dilemmi non è mai stato il vostro forte. Oggi, però, dovrete fare uno sforzo e provare a venire a capo da una questione. 5. LeoneC’è un problema ...

