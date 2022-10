Meloni contro Berlusconi Lui | ' Io atlantista | falsità contro di me' Consultazioni al via | La Russa e Fontana al Colle

(Di giovedì 20 ottobre 2022) - Clima teso nel centrodestra dopo la diffusione dell'audio del leader di Forza Italia che addossa le responsabilità della guerra al presidente ucraino Zelensky. Ultimatum della premier in pectore ...

- Clima teso nel centrodestra dopo la diffusione dell'audio del leader di Forza Italia che addossa le responsabilità della guerra al presidente ucraino Zelensky. Ultimatum della premier in pectore ...... dei nostri alleati americani, ed è di netta condanna dell'attacco militareuno Stato libero ... Con la premier in pectore Giorgia'non parlerei di dissidi - ricostruisce - ma di normali ...Roma, 20 ott. (askanews) - "Il nostro orientamento è votare addirittura contro la fiducia a questo governo. In fondo devono mostrarci che hannocambiato atteggiamento nei confronti delle autonomie, ma ...Nel primo giorno di legislatura i parlamentari della maggioranza di destra hanno presentato tre disegni di legge che ostacolerebbero il diritto all'aborto.