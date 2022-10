Roma | Tiago Pinto | «Dybala? Ecco le sue condizioni»

- Laa Marassi alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra di José ... Il general manager giallorossoPinto è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti ...Tare ha detto che la Conference League è la coppa dei perdenti Non merita risposta ", le parole del general manager dellaPinto ai microfoni di Dazn. 18:11 Stankovic prima di Sampdoria - ...Il General Manager: "Dispiace per tutti i giocatori infortunati, ma possono essere opportunità per altri. Dybala è motivato sta lavorando con calma" ...Il General Manager giallorosso: “In una squadra come la Roma quando ci sono infortuni ci dispiace, ma si creano opportunità per gli altri giocatori” Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima d ...