Mbappé esce allo scoperto sul futuro | lo ha annunciato in diretta!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Gestire un gruppo di persone non è mai facile. Non è facile farlo neanche all’interno di uno spogliatoio, non è facile farlo se quello spogliatoio è pieno di prime donne, di stelle, che vogliono emergere non sono all’interno del campo, ma anche carismaticamente nei rapporti di forza all’interno della squadra. E’ il caso del Paris Saint Germain e delle continue indiscrezioni che escono dalla pancia del Parco dei Principi. L’indiziato principale di queste voci è sempre uno: Kylian. Kylian: “I have not asked to leave Paris Saint-Germain in January. I’m not furious with the club, it’s not true”, says to @rmcsport after the game vs OM. #PSG pic.twitter.com/j0iRi60Jbu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2022 Qualche giorno fa la stella francese era stato accusato di aver messo a serio rischio l’integrità del gruppo parigino con ...