Jeep - A Tychy | nella fabbrica dellAvenger

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lo stabilimento diappare alla fine di una stradina di campagna. Si capisce subito che è esteso, e sulle lunghe pareti esterne si legge ancora la scritta FCA Poland. in questo sito che è cominciata la fase di pre-produzione della Avenger, l'attesa sport utility compatta della, il cui lancio è previsto tra febbraio e marzo prossimi. Un sito industriale che in Italia abbiamo sentito nominare spesso, costruito tra il 1972 e il '75, e che ha prodotto pure la Fiat 126. Attualmente, dalle sue linee di montaggio escono la 500 ibrida (anche in versione Cabrio), la Lancia Ypsilon e l'Abarth, in un'area industriale di 2.345.848 m, di cui 326.000 riservati alla produzione. In tutto, sono impiegate 2.200 persone. Agli operai lavorano 40 ore alla settimana, con la possibilità di fare otto ore di straordinari al sabato. Il ciclo ...