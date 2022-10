Gf Vip | Sei Nuovi Ingressi Nel Reality… C’è Anche Una Ex Gieffina!

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Al Gf Vip 7 stanno per arrivare seiconcorrenti. Per qualcuno di loro si tratta della prima esperienza nel reality. Per qualcun altro invece, si tratta di un ritorno. Parliamo nello specifico di una modella brasiliana che ha partecipato all”edizione del 2020. Avete capito di chi si tratta? Ecco tutti gli aggiornamenti sul Gf Vip! Il ritorno di Dayane Mello al Gf Vip Aria di novità al Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, l’uscita di Giovanni Ciacci e il ritiro di Marco Bellavia e Sara Manfuso, Signorini sta correndo ai ripari. Starebbero infatti per entrare nella Casa di Cinecittà seiconcorrenti. Lo ha spifferato Gabriele Parpiglia e lo ha confermatoil sito Blogtivvu. I nomi circolati sino a questo momento sono quelli dell’ex tronista di Uomini e donne Teresa Langella, della modella Helena ...

