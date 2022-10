Roma | scritte contro La Russa | indagine della polizia Meloni | ' Non prevalga l' odio'

- La Polizia di Stato ha aperto un'indagine sulla scritta contro il neo - presidente del Senato, Ignazio La Russa apparsa in via Guendalina Borghese, nel quartiere Garbatella, a. Si tratta di ...'Massima solidarietà al presidente del Senato per leminacciose nel quartiere Garbatella a, peraltro nello stesso quartiere in cui sono comparse la scorsa settimana minacce a me' ha ...In via Guendalina Borghese è apparsa una stella a cinque punte con la frase: La Russa Garbatella ti schifa, firmata Antifa. I carabinieri acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza per ...Indaga la Polizia di Stato sulla scritta contro il neo-presidente del Senato, Ignazio La Russa apparsa in via Guendalina Borghese, nel quartiere ...