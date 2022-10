CorSport | per Kvara il calcio è di tutti | il calcio di Leao coinvolge solo se stesso

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il Corriere dello Sport dedica due pagina al paragone tra, i due attaccanti di Napoli e Milan che si stanno rivelando decisivi nel campionato di Serie A. “I due esterni più spettacolari di questa prima parte di stagione italiana”. Due giocatori molto diversi tra loro. Dicolpisce la straordinaria facilità con cui si è adattato al campionato italiano. “È più sorprendente il georgiano per una serie di ragioni. La prima perché arriva non da un altroma da un altro mondo. Che ne sapeva lui, prima di mettere piede al Napoli, come si gioca in Serie A? Almenoaveva già frequentato iloccidentale quando il Milan lo acquistò, era cresciuto in Portogallo e aveva disputato un campionato in Francia., ...