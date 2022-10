Pisa | il sindaco vuole destinare l’ex studentato ai militari La protesta degli universitari | “In centinaia senza alloggio | così nega un diritto”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sono cinquecento gli alloggi a disposizione nelresidenzaa “Paradisa” che ildiMichele Conti (Lega) vorrebbeaie alle loro famiglie, in vista della costruzione di una base militare in Toscana, proprio nell’areana. Da qui ladei sindacati studenteschi e del gruppo consiliare ‘Una Città in Comune‘ che trovano inaccettabile la scelta dell’amministrazione diquei posti letto all’esercito, quandodi studenti dell’ateneono non riescono a ottenere unpur avendone il. “Nell’ultimo question time al consiglio comunale dello scorso giovedì fatto dal capogruppo di Una Città ...

Il Fatto Quotidiano

Anche a, per questo, servirà convergere sui programmi . "Spesso ci vengono a cercare quando ... Il cantiere aperto qualche mese fa per individuare il candidato, a cui partecipavano anche i ...... ildiMichele Conti, Manuela Roncella, direttrice centro enologico AOUP, Alessandro Gennai, presidente consiglio comunale, Edna Ghobert, presidente Associazione Senologica ... Pisa, il sindaco vuole destinare l’ex studentato ai militari Il sindaco Conti invita l’infettivologo: "Da mesi lavoro insieme a tanti pisani per liberare nuove energie in città, chiunque voglia può dare un contributo" ...«Sarebbe importante, con l’accordo di tutti, avere un Cpr in Toscana», ha detto al Corriere Fiorentino il prefetto di Firenze Valerio Valenti, dopo gli ultimi fatti di cronaca nera in città. «Una stru ...