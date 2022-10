Pasquale Bruno | «Vlahovic sopravvalutato Mi davano del pazzo un anno fa»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’ex difensore del Torinoha rilasciato una intervista a Tuttosport dove si è espresso suIL PENSIERO – “Midel, unfa: oggi un po’ di meno? Continuo a dire che, a quelle cifre, il vero affare l’ha fatto la Fiorentina.è un buon giocatore ma tanto, non un campione. E non vale l’ingaggio mostruoso che ha. E la spesa che la Juve ha dovuto sostenere. Come per Locatelli e altri”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ex difensore del Torinoha rilasciato una intervista a Tuttosport dove si è espresso su Vlahovic IL PENSIERO - 'Mi davano del pazzo, un anno fa: oggi un po' di meno Continuo a dire che, a quelle cifre, il ...Commenta per primo All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport , a poco piu di 24 ore dal terby di Torino , l'ex difensoreha avuto modo di dire la sua su alcuni possibili protagonisti della sfida: dall'ex granata Bremer a Dusan Vlahovic , che a suo modo di vedere ancora non convince. Queste le sue parole: '...Pasquale Bruno, ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina, Torino e Juventus, si è soffermato analizzando vari protagonisti che domani scenderanno in campo in Torino-Juventus, parlando ...All’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, a poco piu di 24 ore dal terby di Torino, l’ex difensore Pasquale Bruno ha avuto modo di dire la sua su alcuni possibili protagonisti della sfida: dall ...