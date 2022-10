Bonus 550 euro a lavoratori part time | l’indennità una tantum riconosciuta dall’INPS

Leggi su fmag

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Arriva una novità nel mondo deiunadestinati aidipendenti: parliamo del550per iverticale, previsto dal decreto aiuti. Il550è, infatti, riservato aidipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese.550, chi può ottenerlo L’Inps spiega che ”può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di ...