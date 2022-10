Francesca Del Taglia ha tradito davvero Eugenio? Ecco la risposta definitiva

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In queste ore,Delha aperto il box delle domande su Instagram ed ha parlato a cuore aperto con i suoi fan circa la separazione daColombo. Tra gli argomenti più interessanti c'è, sicuramente, la questione inerente il presunto tradimento di cui si sarebbe resa protagonista l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.Colombo ha spesso lasciato intendere che la sua ex lo avesse, con quello che pare sia l'attuale compagno della donna. Lei, però, attraverso un botta econ i fan, ha smentito categoricamente tutto.ha detto che il suo ex ha fatto questo genere di allusioni in quanto accecato dalla rabbia. In seguito, poi, la Delha parlato anche di altre questioni, legate soprattutto ad una sua ...