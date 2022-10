Corriere dello Sport

Victorsegna il 4 - 2 del Napoli contro l'Ajax in pieno recupero e si gode l'abbraccio del suo stadio e dei suoi tifosi. Una gioia irrefrenabile, una festa sotto la curva più calda ...... Leonardo Bonucci La Juventus cade a pezzi,si preoccupa Si riparte dalle notti europee. I ... Ademola festeggia facendo ildel cannocchiale, richiamando il suo cognome in evidente ... Il gesto di Osimhen durante l'esultanza dopo il gol all'Ajax: cosa significa Dal dischetto va Kvaratskhelia e con un botta firma il 3-1! Prima del tiro bel gesto di Osimhen, che prima prende la palla per calciare e poi dopo la richiesta di Kvara cede la palla al compagno.L'attaccante del Napoli chiude i conti con gli olandesi in pieno recupero realizzando la rete del 4-2 finale. Durante l'esultanza sotto la curva fa un festo con le mani, una sorta di firma dedicata fo ...