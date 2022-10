Il Sannio Quotidiano

...Liae Marco Bentivogli per le loro riflessioni e per aver condiviso con me e con i lettori di "Avvenire" le rispettive distinte preoccupazioni per l'aggravarsi della guerra ine ...... contro la dittatura sanguinaria di Putin e per una pace giusta, quella dell'libera, ... Tra i dem c'è chi, come Lia, responsabile Esteri del Pd, mette in risalto che 'senza ... **Ucraina: Quartapelle, ‘Pd sarà alla manifestazione contro l’aggressione di Putin’** Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Ci saremo, e saremo in tante e tanti davanti all ambasciata russa giovedì 14 alle 18.30. Contro l aggressione di Putin, in solidarietà con il popolo ucraino". Lo ...Le preoccupazioni di Quartapelle e Bentivogli per la guerra in atto e per chi manifesta e si prepara a farlo di più perché si fermino le armi. Sono importanti, come quelle di diversi ...