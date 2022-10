La dieta di Erling Haaland? Mangia cuore e fegato di mucca | beve acqua filtrata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022)è il calciatore del momento. Segna gol a raffica anche con la maglia del Manchester City in Premier League e sta rapidamente riscrivendo record su record. Merito, anche, di un fisico imponente, che l’attaccante norvegese cura nei minimi particolari.stesso lo ha rivelato in un documentario dal titolo: The Big Decision, in cui ha spiegato come la suapreveda 6mila calorie al giorno e l’alimentazione sia uno degli aspetti a cui più tiene. Pollo, verdure e pesce ovviamente, così come pure un po’ di pasta. Ma anche carne rossa, in particolaredi. Nel documentario, disponibile su viaplay e diretto da Tommy Barstein, si vedemostrare all’intervistatore un ...