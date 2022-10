Hockey ghiaccio | Alps League 2022-2023 | i Cavaliers cedono ai Red Bull Juniors

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ un martedì sera, 11 ottobre, amaro quello della stagione regolare dell’. Nell’unico incontro in programma infatti gliUnterlandsono caduti 4-2 sul campo dei Red, in uno dei big match del torneo. In Austria la partita si apre con un botta e risposta sull’asse Solva-Bader poi però, nel secondo periodo, quando lo score si è sistemato sull’1-1, i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo. Ruckdäschel e Sinn, nel giro di dieci minuti, fanno volare i salisburghesi sul 3-1. Iprovano a riaprirla col 3-2 di Wieser: si entra nel terzo peiodo. La sfida appare combattuta ma, a meno di sei minuti dalla fine, la zampata di Sumpf chiude definitivamente i conti facendo volare i Red ...

