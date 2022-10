Festival Metaverso | ass Caucino | grandi opportunità didattiche

Tiscali Notizie

Lo ha detto, intervenendo aldeldi Torino, l'assessore regionale del Piemonte alla Famiglia, Chiara Caucino. 11 ottobre 2022Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca a cura di Roberto Baldassarri, direttore del Comitato scientifico dell'ANGI, in occasione deldeldi Torino. Dallo studio emerge che per i ... Festival Metaverso, ass. Marnati: istituzioni a fianco cittadini Torino, 11 ott. (askanews) - "Devo dire che l'innovazione tecnologica deve essere al servizio del sociale e della famiglia, e in particolare ...Lo ha detto Roberto Baldassari, direttore generale di Lab 21.01 e direttore del comitato scientifico di ANGI a margine del Festival del Metaverso alle OGR di Torino. “Ma ora il Metaverso non è più un ...