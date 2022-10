Piera Maggio | la confessione bomba in tv | “Il segreto che ho dovuto nascondere”

Pietro Pulizzi, padre Denise Pipitone/ "Vorrei famiglia felice con" Di Gijlia però ora non c'è traccia: i parenti sarebbero tutti andati in Germania da cinque anni. Ma tale Shakira aveva ...Parla ai microfoni di "Verissimo", la trasmissione di Canale 5,, madre di Denise Pipitone , la bimba sparita nel nulla nel 2004 a Mazara del Vallo. "Entrambi abbiamo preso una scelta, ...Esce in libreria Denise, per te con tutte le mie forze, un libro in cui la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004, racconta tutta la storia e i quei segreti che ancora non erano stati ...La mamma della bimba scomparsa nel 2004 si racconta a Verissimo: « Ogni volta che c’è una segnalazione cerco di rimanere con i piedi per terra» ...