Colleferro Progetto Iurc Le delegazioni vietnamite di Ha Tinh e Dalat in visita alla città Firmato a Roma un importante memorandum d’intesa

L'agone

Nel 2021 la città diè stata selezionata per partecipare aled è così entrata a far parte di un network globale sull'innovazione urbana e regionale che consentirà di sviluppare ......fatto bloccato la Casilina all'altezza del confine tra il comune di Anagni e quello di. ... Unche però, nonostante le sollecitazioni, è rimasto ancora al palo. Come detto, poche ore ... Sottoscritto il Memorandum of Understanding fra Colleferro, Da Lat e Ha Tinh - Associazione L'agone Nuovo Sottoscritto questa mattina presso la Città metropolitana di Roma Capitale il Memorandum of Understanding tra la Città di Colleferro e le città di Da Lat e Ha Tinh in Vietnam, nell’ambito del programm ...Parte l’Università a Scampia. Sono passati più di 17 anni da quando il progetto vide la luce. Decisamente troppi. Intoppi di ogni genere hanno dilatato i tempi. Finanziari, amministrativi, burocratici ...