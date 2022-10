Poker alla Cremonese | Napoli solo in testa al campionato

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha battuto la4-1 in una partita della nona giornata e, dopo il pareggio dell’Atalanta a Udine, la squadra di Luciano Spalletti, con 23 punti, è sola inclassifica. Gli azzurri sono andati in vantaggio nel primo tempo con Politano, su rigore, ma a inizio ripresa laha pareggiato con Dessers. Al 31?, Simeone ha riportato avanti il, che nel finale ha approfittato dei tentativi di pareggio dei grigiorossi per colpire due volte in contropiede nel recupero con Lozano e Oliveira.1-4 Reti: 26? rig. Politano, 47? Dessers, 76? Simeone, 90+4? Lozano, 90+5? Olivera(4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (72? Buonaiuto); ...

Ma è un altro subentrato, Lozano, a chiudere i conti, prima che Olivera cali il. "Che forza in panchina abbiamo quest'anno", gongola ...I ragazzi di Alvini sono ancoraricerca della prima vittoria in campionato e sono reduci dal ... 90'+4 - Radu evita ildel Napoli: miracoloso intervento dell'ex Inter su Lozano, pescato al ...CREMONA (ITALPRESS) – Il Napoli è balzato da solo in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo esterno, per 4-1, contro una coraggiosa Cremonese. Allo “Zini” Spalletti azzecca tutti i cambi ...Voti e pagelle Cremonese-Napoli 1-4: gli azzurri vincono grazie alle reti di Politano, Simeone, Lozano e Matias Olivera. Sconfitta pesante per Alvini. Dopo la goleada contro l’Ajax, il Napoli era ...