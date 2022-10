Ministri | come sfuggire ai veti di Mattarella

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 ottobre 2022) – Giorgia Meloni non ha ancora ricevuto l’incarico di formare il governo e, tra i politici e i media, gira l’interrogativo:boccerà qualche candidato ministro,fece per Savona? Ebbene, è vero che il presidente della repubblica può nominare oppure no la persona indicata dal presidente del consiglio alla carica di ministro. Ma non può bocciare i sottosegretari, che sono nominati dal capo del governo senza dover chiedere il permesso al capo dello Stato. Ne consegue che, sebocciasse, tanto per fare un nome, Salvini all’interno, la Meloni potrebbe tenersi l’interim del dicastero e nominare sottosegretario il capo della Lega concedendogli tutte le deleghe necessarie a permettergli di gestire quel ministero. Certo,ci rimarrebbe male, chissàreagirebbe. (Ard)