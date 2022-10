Roma | salti di gioia per Mourinho | è arrivato oggi a Trigoria

Leggi su serieanews

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ottime notizie per ladi José. Il calciatore tanto attesoè finalmente tornato a. Lacontinua il suo cammino altalenante. Se in campionato la vittoria contro l’Inter è stata un toccasana per morale e classifica, la successiva sconfitta in Europa League contro il Betis ha rimesso molto in discussione. José Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.