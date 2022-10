Kim ha scommesso sull’arma atomica | e ora non può tornare indietro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il missile testato dalla Corea del Nord il 3 ottobre scorso – probabilmente un Hwasong-12, ossia un sistema balistico a medio raggio – ha percorso la distanza record di quasi 5mila chilometri, stando in aria per 22 minuti. Ha sorvolato le prefetture di Hokkaido e Aomori e spinto le autorità giapponesi ad attivare il sistema di allarme. Non succedeva dal 2017. Quanto è accaduto, al di là del quadro politico internazionale, espone uno dei problemi pratici con cui l’Asia nordorientale – cuore dell’Indo Pacifico – puntualmente deve fare i conti: il pericolo di incidenti militari. Nella zona, già molto agitata, con il ritorno ai test missilistici di Kim Jong Un si esaspera il rischio di errori di calcolo, scontri accidentali, o guasti tecnici come quello avvenuto in una base sudcoreana negli stessi giorni. Il 5 ottobre il lancio di un missile balistico a corto raggio (Hyumoo-2) da parte ...

