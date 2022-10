Manchester United su Frattesi | con la Salernitana un osservatore al Mapei

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Come scrive La Gazzetta dello Sport, undelera presente a Reggio Emilia in occasione di Sassuolo-...

Ilin estate ha preferito andare sul pupillo dell'allenatore Ten Hag, il brasiliano Antony, ma è possibile che l'assalto sia solo rimandato di un anno. E si registra pure un ...... ma l'euforia calcistica è riuscita a sconfiggere anche il sarcasmo britannico: loha appena ... 10 volte maggiore rispetto a quello dello sceicco Mansour, proprietario delCity, e 50 ...Negli ultimi mesi si è parlato molto dell'interesse del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar ma, secondo football365.com, c'è anche il Manchester United sullo slovacco in scadenza a giugno. Nei ...Osservatori allo stadio per valutarlo da vicino: per acquistarlo però servono 35 milioni di euro Dopo il mercato estivo è stato uno dei pochi prezzi pregiati rimasti alla base. Con Scamacca ceduto in ...