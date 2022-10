Mina Settembre 2: anticipazioni, cast, episodi, trama e di quante puntate è composta la fiction Rai (Di domenica 2 ottobre 2022) Mina Settembre 2, la fiction Rai con protagonista Serena Rossi, debutta ufficialmente in prima serata su Rai 1 domenica 2 ottobre. Mina Settembre 2: anticipazioni e cast La prima stagione di Mina Settembre ha debuttato in prima tv assoluta nella serata di domenica 17 gennaio 2021 su Rai 1 ed è stata composta da un totale di 12 episodi. Poco dopo la fine della messa in onda della serie, liberamente tratta dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma a Settembre dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, è stato annunciato che la coproduzione Rai fiction – IIF Italian International Film avrebbe avuto una seconda stagione. Le riprese ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 ottobre 2022)2, laRai con protagonista Serena Rossi, debutta ufficialmente in prima serata su Rai 1 domenica 2 ottobre.2:La prima stagione diha debuttato in prima tv assoluta nella serata di domenica 17 gennaio 2021 su Rai 1 ed è statada un totale di 12. Poco dopo la fine della messa in onda della serie, liberamente tratta dai racconti Un giorno dia Natale e Un telegramma adello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, è stato annunciato che la coproduzione Rai– IIF Italian International Film avrebbe avuto una seconda stagione. Le riprese ...

