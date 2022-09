Meteo Roma del 30-09-2022 ore 06:10 (Di venerdì 30 settembre 2022) Meteo Veneri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge tra Liguria Alpi Apuane Friuli al pomeriggio instabilità aumento con piogge e temporali sparsi anche intensi sul Friuli in serata ancora maltempo diffuso con nubifragi sparsi al centro al mattino piogge sparse sulle regioni tirreniche piaciuto sulle coste adriatiche al pomeriggio fenomeni più intensi sui medesimi settori in serata si rinnovano condizioni di maltempo con cielo coperto piogge moderate al mattino e al sud piogge sui settori tirrenici Sardegna occidentale variabilità asciutta altrove al pomeriggio pioggia e temporali su Campania Calabria settentrionale sarà sereno o poco nuvoloso sugli altri settori temperature minime massime stazionarie o in rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022)Veneri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge tra Liguria Alpi Apuane Friuli al pomeriggio instabilità aumento con piogge e temporali sparsi anche intensi sul Friuli in serata ancora maltempo diffuso con nubifragi sparsi al centro al mattino piogge sparse sulle regioni tirreniche piaciuto sulle coste adriatiche al pomeriggio fenomeni più intensi sui medesimi settori in serata si rinnovano condizioni di maltempo con cielo coperto piogge moderate al mattino e al sud piogge sui settori tirrenici Sardegna occidentale variabilità asciutta altrove al pomeriggio pioggia e temporali su Campania Calabria settentrionale sarà sereno o poco nuvoloso sugli altri settori temperature minime massime stazionarie o in rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro ...

TuttoSuRoma : Allerta meteo: temporali a #Roma. Maltempo in 12 regioni: dal Lazio alle Marche e l'Umbria - TuttoSuRoma : Meteo #Roma: oggi temporali, Venerdì 30 temporali e schiarite, Sabato 1 sereno - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - metoporizo : Allerta meteo su Roma In giallo i fulmini - infoitinterno : Meteo Inter-Roma: le previsioni del tempo in vista della partita di Milano -