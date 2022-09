L’attrice Ni Ni è il nuovo volto della bellezza (Di venerdì 30 settembre 2022) Pelle d’alabastro, classe da vendere: questa è L’attrice cinese pluripremiata Ni Ni. Ma il vero segreto della sua bellezza è la felicità. Ed è questo il punto d’incontro tra lei e Lancôme che l’ha scelta come suo nuovo volto. Ni Ni, nuovo volto di Lancôme Lancôme ha voluto Ni Ni come Global Skincare and Fragrance Ambassador, perché lei è unica nella sua spontaneità e nel suo entusiasmo genuino e gentile. Con lei l’idea di bellezza si rivoluziona. “Per me, Lancôme simboleggia felicità, generosità e possibilità infinite. Penso che ci siamo trovati perché condividiamo la stessa idea che la felicità sia una preziosa fonte di bellezza. Ed entrambi vogliamo che le donne si affermino e raggiungano i propri obiettivi attraverso ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) Pelle d’alabastro, classe da vendere: questa ècinese pluripremiata Ni Ni. Ma il vero segretosuaè la felicità. Ed è questo il punto d’incontro tra lei e Lancôme che l’ha scelta come suo. Ni Ni,di Lancôme Lancôme ha voluto Ni Ni come Global Skincare and Fragrance Ambassador, perché lei è unica nella sua spontaneità e nel suo entusiasmo genuino e gentile. Con lei l’idea disi rivoluziona. “Per me, Lancôme simboleggia felicità, generosità e possibilità infinite. Penso che ci siamo trovati perché condividiamo la stessa idea che la felicità sia una preziosa fonte di. Ed entrambi vogliamo che le donne si affermino e raggiungano i propri obiettivi attraverso ...

