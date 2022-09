Ginevra Lamborghini, i vipponi la difendono e attaccano Elettra (Di venerdì 30 settembre 2022) I vipponi difendono Ginevra Lamborghini Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 7 si è tornati a parlare ancora del rapporto burrascoso tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra. Da tempo le due non si parlano più e al matrimonio di Elettra l’unica assente è stata proprio Ginevra. Se quest’ultima sostiene L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 30 settembre 2022) INel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 7 si è tornati a parlare ancora del rapporto burrascoso trae la sorella. Da tempo le due non si parlano più e al matrimonio dil’unica assente è stata proprio. Se quest’ultima sostiene L'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : Guenda Goria: 'Secondo me, Ginevra Lamborghini non ce la conta giusta fino in fondo' ?? Twittate con #GFVIPPARTY pe… - JadeJade14_ : RT @jenniesjeans: foto inedita di ginevra lamborghini alla manifestazione popolare contro i rincari della benzina - veror__ : RT @jenniesjeans: foto inedita di ginevra lamborghini alla manifestazione popolare contro i rincari della benzina - cognatinassunta : RT @jenniesjeans: foto inedita di ginevra lamborghini alla manifestazione popolare contro i rincari della benzina - lipasmood : RT @lontanissimo_: Video inedito di Ginevra Lamborghini che pranza alla Caritas -