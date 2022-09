tommaso_zorzi : QUESTO ATELIER NON È UN ALBERGO #TailorMade - tommaso_zorzi : Lia io mi strappo il cuore e te lo lancioooo ?? #TailorMade - tommaso_zorzi : Nagu e Daniele, buona fortuna ?? #TailorMade - viperelia_bras : @caltagirone96 TOMMASO ZORZI HA AVUTO RAGIONE SU TUTTO CONTRO DAYANE. Non fate i finti paladini delle donne di sto ceppo di minchia. - Maria20Angela : @MellyTzzn @AnaStillll @tommaso_zorzi Quanto ho amato il bakeoff uk -

Yahoo Eurosport IT

Ha fatto parlare molto di sé anche per una scherzosa polemica con il vincitore della quinta edizione di #GFVIP... Sorelle Coltelle, il racconto del settimanale Chi E ancora: Il settimanale poi racconta che quando era uscito il rumor dell'ingresso di Ginevra nel cast del GFVip di, Elettra avrebbe ... Giorgia Meloni, Tommaso Zorzi lancia frecciatina I vip che hanno commentato Tommaso Zorzi, attacco di Francesco Vecchi a Mattino 5 dopo la battuta sulla Meloni: "accusa di una gravità assurda", lo sfogo.Nicolas Vaporidis oste per amore: "È come recitare, l'impegno e il valore artistico sono gli stessi" Nicolas Vaporidis si racconta in un'intervista in cui parla dei suoi grandi amori quello per la ris ...