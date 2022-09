globalistIT : -

Globalist.it

si è concentrato sul ruolo del ministro della Salute che, a suo dire, non dovrebbe essere un tecnico. 'Ronzulli o Moratti aldella Salute Non voglio commentare. Le persone si ...New entry anche Claudio Lotito e Andrea(eletto col PD nella circoscrizione Europa) Non ce ... Tutte le informazioni sugli eletti si trovano sul sito deldell'Interno . Crisanti (Pd): “Al ministero della Salute non serve un tecnico, gli italiani meritano un politico” "Ronzulli o Moratti al ministero della Salute Non voglio commentare. Le persone si giudicano da quello che fanno. Penso che per un ministero del genere ...SCENARI/ A chi il ministero dopo Speranza C’è la fila Matteo Bassetti si rende disponibile, ma i politici di professione difficilmente molleranno l’osso: tra le fila dei vincitori fremono Licia Ronz ...