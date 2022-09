Calcio, Roma, dubbio Dybala con l’Inter (Di giovedì 29 settembre 2022) . Paulo Dybala con l’Argentina è rimasto in tribuna e da lì ha assistito alla vittoria dei compagni. In campionato ha saltato Roma-Atalanta, fermandosi nel riscaldamento per un problema al flessore sinistro. ù L’Argentina lo aveva comunque convocato e trattenuto dopo le visite mediche. Mourinho è di sicuro contento che Dybala non abbia giocato rischiando di peggiorare la sua condizione in Nazionale. Meno felice del doppio viaggio intercontinentale. La decisione finale per la sua partita contro l’Inter sarà presa nelle prossime ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) . Paulocon l’Argentina è rimasto in tribuna e da lì ha assistito alla vittoria dei compagni. In campionato ha saltato-Atalanta, fermandosi nel riscaldamento per un problema al flessore sinistro. ù L’Argentina lo aveva comunque convocato e trattenuto dopo le visite mediche. Mourinho è di sicuro contento chenon abbia giocato rischiando di peggiorare la sua condizione in Nazionale. Meno felice del doppio viaggio intercontinentale. La decisione finale per la sua partita controsarà presa nelle prossime ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Calcio femminile, #Juve e #Roma fanno la storia: due italiane nella fase a gironi di #ChampionsLeague per la prima volta http… - cmdotcom : Calcio femminile, #Juve e #Roma fanno la storia: due italiane nella fase a gironi di #ChampionsLeague per la prima… - italiaserait : Calcio, Roma, dubbio Dybala con l’Inter - junews24com : Juventus Women e Roma ai gironi di Champions! Prima volta storica per il calcio italiano - - sportli26181512 : Partita della Pace, #Kumbulla: 'Aiutiamo a fermare la guerra': Le parole del difensore giallorosso: 'Io, nel mio pi… -