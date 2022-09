Al-Khelaifi, ricatti, abusi ed estorsioni: scoppia il caso in Francia (Di giovedì 29 settembre 2022) In Francia il presidente del PSG e principe del Qatar, Al-Khelaifi è al centro di un caso di ricatto e abusi nei confronti di un imprenditore Problemi in Francia per il proprietario del PSG e principe del Qatar, Al-Khelaifi. Il quotidiano Libération ha pubblicato un lungo report in cui il presidente dei parigini risulta coinvolto in un caso di ricatti, abusi ed estorsioni. La vittima sarebbe un imprenditore franco-algerino. L’uomo, arrestato a gennaio 2020 e incarcerato nel novembre di due anni fa, sarebbe infatti in possesso di documenti sensibili riguardo all’assegnazione del mondiale al Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Inil presidente del PSG e principe del Qatar, Al-è al centro di undi ricatto enei confronti di un imprenditore Problemi inper il proprietario del PSG e principe del Qatar, Al-. Il quotidiano Libération ha pubblicato un lungo report in cui il presidente dei parigini risulta coinvolto in undied. La vittima sarebbe un imprenditore franco-algerino. L’uomo, arrestato a gennaio 2020 e incarcerato nel novembre di due anni fa, sarebbe infatti in possesso di documenti sensibili riguardo all’assegnazione del mondiale al Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

